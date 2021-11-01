Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Douglas, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Sülaymanov, Doukara

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayraktar, Güray Vural, Doğukan Sinik, Ghacha

Gol: Dk. 20 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate (GZT Giresunspor), Dk. 29 Gökdeniz Bayrakar, Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Süleymanov'un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate'nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Süleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34. dakikada Ghacha'nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Haberi Kaydet