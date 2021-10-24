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VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk CurbayVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Biglia, Borini (Dk. 83 Emre Mor), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Tunay Torun), Bertolacci (Dk.

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Biglia, Borini (Dk. 83 Emre Mor ), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Tunay Torun ), Bertolacci (Dk. 63 Balkovec), Karamoh (Dk. 64 Ahmed Musa), Pesic

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 81 Saint Louis) Emre Çolak (Dk. 46 Boudjemaa), El Kaabi (Dk. 66 Kamara), Diouf

GOLLER: Dk. 30 El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük )

KIRMIZI KART: Dk. 89 Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+4 Boudjemaa, Ribeiro (Maç bittikten sonra) (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Balkovec, Dk. 87 Emre Mor, Dk. 90+4 Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.


VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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