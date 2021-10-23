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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa SavranlarGaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosça, Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Mendyl, Sagal (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosça, Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Mendyl, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim, Muhammet Demir,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Sergio, Diabate,Sankhare, Doukara,

Sarı kart: Dk. 20 Diarra (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK-GZT Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.

26. dakikada Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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