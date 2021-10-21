Furkan, NBA'e müthiş başladı: 22 sayı 5 asist

Philadelphia 76ers deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 117-97 mağlup etti.

Bench'ten gelen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 18'i son çeyrekte olmak üzere karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Dörtte dört üçlük istatistiğiyle oynayan Furkan Korkmaz, beş de asist yaptı ve takımının Embiid'le birlikte en skorer iki isminden biri oldu. Furkan'ın dört üçlüğü 2 dakika 11 saniye içinde atması dikkat çekti.

BEN SİMMONS'A KOÇTAN KESİK

Takıma zarar veren davranışlarından dolayı başantrenör Doc Rivers'ın 1 maçlık uzaklaştırma cezası verdiği Sixers guard'ı Ben Simmons, New Orleans karşısında takımındaki yerini almadı.

Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 25 sayı, 7 ribaund, 6 asistlik çabası yeterli olmazken, Joel Embiid de 22 sayı, 6 ribaund, 5 asist ile 76ers galibiyetine katkı yaptı. Tobias Harris 20 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, Simmons yerine sahada olan Tyrese Maxey de 20 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

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