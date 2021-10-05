Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi - Haberler Spor
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Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi

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Fransız basınında, Lille'in bu sezonki inişli çıkışlı performansında Burak Yılmaz'ın da etkisi olduğu konuşuluyor. Burak'ın geçen sezonki oyunundan uzak olduğu yazılırken, forvetteki partneri Jonathan David'den destek geldi. David, "Burak gol atamasa da fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlarla gole yaklaşıyoruz. Marsilya maçında böyle değildi fakat Burak'ın gol atacağından eminiz" dedi.

Şampiyonluk sezonunda Burak Yılmaz ve Jonathan David'in uyumu, saha içinde olduğu gibi dışında da sürüyor. Golcü Jonathan David, basın toplantısında Burak Yılmaz'ın son günlerde düşen performansı sonrası milli yıldız için övgü dolu sözler kullanarak destek çıktı.

Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi

"BÖYLE DEĞİLDİ"

Akşam'ın aktardığı habere göre; Burak Yılmaz'ın geçen sezonki özgüvenini yeniden kazanacağına dair şüphesi olmadığını söyleyen Jonathan David, "Burak Yılmaz gol atamasa da diğer oyunculara fırsatlar sundu. Bu fırsatları yakalayamazsak gole yaklaşamayız. Olimpik Marsilya maçında durum böyle değildi fakat Burak'ın gol atacağından eminiz" dedi.

SON GOLÜ GEÇEN AY

Bu sezon Ligue 1'de Jonathan David, 9 maçta 6 gol atarken, Burak Yılmaz ise 8 maçta 3 gol kaydetti. Burak, son golünü 10 Eylül'de Lorient deplasmanında kaydetti.

Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi
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Haber: Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi - Haberler Spor
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