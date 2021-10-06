Formula 1'de büyük sürpriz! Ünlü popçu, İstiklal Marşı'nı seslendirecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1'de büyük sürpriz! Ünlü popçu, İstiklal Marşı'nı seslendirecek

Haberler.com - Haberler | Spor
Formula 1'de büyük sürpriz! Ünlü popçu, İstiklal Marşı'nı seslendirecek

İstanbul'da 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı heyecanla bekleniyor. Dev organizasyonun açılış seremonisinde İstiklal Marşı'nı ünlü popçu Göksel'in seslendireceği öğrenildi.

Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacak Formula 1 için geri sayım başladı. Organizasyonun açılış seremonisinde merakla beklenen soru yanıt buldu ve İstiklal Marşı'nı kimin seslendireceği belli oldu.

200 ÜLKEDEN 2 MİLYARDAN FAZLA KİŞİ EKRAN BAŞINDA OLACAK

Fanatik'in haberine göre; Pazar günü Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek. 8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk İbrahim Aydemir
Magazin Hazal Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Gazeteler Şans Oyunları Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Formula 1'de büyük sürpriz! Ünlü popçu, İstiklal Marşı'nı seslendirecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:20:43. #1.11#