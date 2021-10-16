Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e damga vurdu! Onlardan daha iyisi yok

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yetenekleri Süper Lig'e adeta damga vurdu. Ferdi Kadıoğlu ile Kerem Aktürkoğlu geride kalan 8 haftada 23 yaş altı kategoride ligin en iyileri oldu.

FERDİ KADIOĞLU, SAVUNMADA FARK YARATTI

Fanatik'te yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu, 23 yaş altı isimler arasında savunma performansı verilerinde fark yaratırken en çok top kazanan, en fazla başarılı defansif aksiyonda bulunan, en çok başarılı uzun pas atan, en çok araya giren oyuncu olmayı başardı.

HÜCUMDA KEREM AKTÜRKOĞLU'DAN İYİSİ YOK

23 yaş altı oyuncuların hücum etkinliklerinde ise Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu fark yarattı. Şut pası, isabetli şut, kilit pas ve başarılı kilit pas alanlarında Kerem Aktürkoğlu, zirvede yer aldı.

Haberler.com - Spor Haberleri