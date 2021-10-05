Ferdi Kadıoğlu'na müthiş zam! 9 milyon euroluk yeni mukavele

Ajansspor'da yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

Fenerbahçe'den yıllık 500 bin euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 5 yıl boyunca bonuslar hariç yaklaşık 8.75 milyon euro garanti ücret kazanacak.

TAM BİR JOKER OLDU

Sezona sol bek olarak başlayan Ferdi, son haftalarda sağ beke evrildi. Esas bölgesi on numara olan 21 yaşındaki futbolcu, hücumun iki kanadında da oynayabiliyor. Ferdi'nin yükselişi yönetimi ve teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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