Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Geçen hafta Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste gelen yenilgilere ve zirveyle puan farkının açılmasına öfkelenen taraftarlar yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

MAÇIN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE TARAFTARLAR ÇİLEDEN ÇIKTI

2 hafta önce liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında aldığı yenilgilerle zirvenin 5 puan gerisine düştü. Bu zamana Ali Koç ve yönetimine karşı tribünlerde herhangi bir olumsuz tezahürat yapmayan taraftarlar, Alanya maçının bitiş düdüğüyle birlikte çileden çıktı. Taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini ilk kez tribünlerde istifaya çağırdı.

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