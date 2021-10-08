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Fenerbahçe Opet: 0-3

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor
Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: Bolu KaraçayırHAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap KukaBOLU BELEDİYESPOR: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, ElifFENERBAHÇE OPET: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), CansuSETLER: 25-16, 25-17, 25-20SÜRE: 75...

BOLU (DHA) - SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka

BOLU BELEDİYESPOR: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, Elif

FENERBAHÇE OPET: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), Cansu

SETLER: 25-16, 25-17, 25-20

SÜRE: 75 dakika (23,27,25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe Opet, 25-16'lık skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, seti 25-18'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son setinde de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-19'luk skorla kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.


- Bolu
Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor Haberleri
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Haber: Fenerbahçe Opet: 0-3 - Haberler Spor
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