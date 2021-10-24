Fenerbahçe galibiyeti sonrası Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı halı sahada da yendik

Süper Lig'in 10 haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin önünde 3. sıraya yerleşti. Karşılaşmanın ardından Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu maçı, Acun Ilıcalı ve Ali Koç'la maç öncesinde bir araya geldiklerini belirtti.

"İKİ MAĞLUBİYETTE HOCA GÖNDERİLİR Mİ?"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maçın ardından, "Dereağzı'nda Ali Koç Başkan ile beraberdik. Halı saha maçı yaptık, Acun Ilıcalı da vardı, orada da galip geldik" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğünüz zaman, nokta koymalısınız. İki mağlubiyette hoca gönderilir mi? Kardeşim, sen benim kulübümde neler olduğunu biliyor musun? TV'den bize sallıyorsun. Bilmiyorsanız, öğretelim. Bu kulübü, ben bilirim. İyi gitmiyorsa, 1 maçta hoca gider! Hiç bir hoca ile kırgın ayrılmadık. Çağdaş Hoca ile de kötü ayrılmadık" ifadelerini kullandı.

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