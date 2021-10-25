Fenerbahçe'den sonra dibe vurdu! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den sonra dibe vurdu! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü

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Fenerbahçe'den sonra dibe vurdu! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü

Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman döneminde transfer edilen Henri Bienvenu, 33 yaşında Fransa 7. ligde mücadele eden Rosieres'te forma giyiyor. 2011 yılında sarı-lacivertlilere 4 milyon euro karşılığında Young Boys'tan transfer olan ve 2 sene çubuklu formayı giyen Kamerunlu futbolcunun kilo almış son hali ise dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Young Boys'tan transfer edilen ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Henri Bienvenu, Fransa'da 7. lig düzeyinde mücadele eden Rosieres'te forma giyiyor.

FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

L'Est eclair'nin haberine göre Bienvenu, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde de 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun zaten Aube'de Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtilmekte. Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılayamayan Bienvenu, Ocak 2013'te Zaragoza'ya kiralanmış ve 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Kariyerinin sonuna yaklaşan Kamerunlu futbolcunun kilo almış son hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den sonra dibe vurdu! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü

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Yorumlar (1)
ferfer :onun şu an tl parasıyla 50 milyonu var sizin kaç kuruş birikmişiniz var acaba???hobi olsun diye oynuyor adam sanki sürünüyomuş 5 kuruşsuz sokakta kalmış gibi bahsediyorsunuz çok komiksiniz:)))
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