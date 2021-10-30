Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var

Fenerbahçe'de kötü gidişat durdurulamıyor. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ve Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'a da yenilmesi sonrası yönetim radikal kararlar almak için harekete geçti.

SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, pazartesi günü yapacağı toplantıda Vitor Pereira konusunu masaya yatıracak. Özellikle 3'lü sistem konusundaki ısrarı nedeniyle Portekizli teknik direktöre tepkiler bulunuyor. İlk golün yenildiği karşılaşmaların bir türlü çevrilememesi de başka bir eleştiri konusu. Fenerbahçe yönetiminin masasında Pereira'yı görevden almak dahil radikal tedbirler bulunduğu belirtiliyor. Bu konudaki son kararı Başkan Ali Koç'un vereceği vurgulanıyor.

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