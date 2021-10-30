Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Ali Koç başkanlığındaki yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek kritik toplantıda Vitor Pereira konusu masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak sonuca göre yönetimin, Portekizli hocayı görevden almak dahil birçok radikal karara imza atabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kötü gidişat durdurulamıyor. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ve Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'a da yenilmesi sonrası yönetim radikal kararlar almak için harekete geçti.

SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, pazartesi günü yapacağı toplantıda Vitor Pereira konusunu masaya yatıracak. Özellikle 3'lü sistem konusundaki ısrarı nedeniyle Portekizli teknik direktöre tepkiler bulunuyor. İlk golün yenildiği karşılaşmaların bir türlü çevrilememesi de başka bir eleştiri konusu. Fenerbahçe yönetiminin masasında Pereira'yı görevden almak dahil radikal tedbirler bulunduğu belirtiliyor. Bu konudaki son kararı Başkan Ali Koç'un vereceği vurgulanıyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Rıdvan Dilmen, Konya mağlubiyeti sonrası Pereira'yı topa tuttu: Nerede çokluk, orada çokluk

Rıdvan Dilmen, Konya mağlubiyeti sonrası Pereira'yı topa tuttu: Nerede çokluk, orada çokluk

 Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı

Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title