Fenerbahçe'de yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor! Masada Vitor Pereira'nın geleceği var
Fenerbahçe'de peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Ali Koç başkanlığındaki yönetim 'Acil' koduyla toplanıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek kritik toplantıda Vitor Pereira konusu masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak sonuca göre yönetimin, Portekizli hocayı görevden almak dahil birçok radikal karara imza atabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de kötü gidişat durdurulamıyor. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ve Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'a da yenilmesi sonrası yönetim radikal kararlar almak için harekete geçti.
SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, pazartesi günü yapacağı toplantıda Vitor Pereira konusunu masaya yatıracak. Özellikle 3'lü sistem konusundaki ısrarı nedeniyle Portekizli teknik direktöre tepkiler bulunuyor. İlk golün yenildiği karşılaşmaların bir türlü çevrilememesi de başka bir eleştiri konusu. Fenerbahçe yönetiminin masasında Pereira'yı görevden almak dahil radikal tedbirler bulunduğu belirtiliyor. Bu konudaki son kararı Başkan Ali Koç'un vereceği vurgulanıyor.