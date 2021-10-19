Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra sarı-lacivertliler karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstermiş, Tff ile MHK'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Ali Koç'un daha öncede "Hakem atamalarında olamaz" dediği Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti.

METİN TOKAT'IN YERİNE FERHAT GÜNDOĞDU ATANDI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" ifadelerine yer verildi.

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