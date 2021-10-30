Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 4 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertliler Mart 2017'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 15 dakikasında iki gol yedi.
Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor. Sarı-lacivertliler Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından Konyaspor'a da mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı. Lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 8'e yükselen Fenerbahçe, Konya maçında yıllar sonra bir ilki yaşadı.
2017 YILINDAN BU YANA İLK
10 Mart 2017'de oynanan Alanyaspor maçında 2. ve 15. dakikalarda gol yiyen Fenerbahçe o günden bu yana ilk kez Süper Lig'de oynadığı bir maçın ilk 15 dakikasında kalesinde iki gol gördü. Dick Advoocat yönetimindeki sarı-lacivertliler, Alanya maçını 2 farklı geriden gelerek 3-2 kazanmıştı.
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