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Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

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Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

Galatasaray'ın İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta Marcao ile Alpaslan Öztürk arasında yaşanan tartışma Fatih Terim'i sinirlendirdi. Alpaslan Öztürk'e sert bir şekilde uyarılarda bulunan Marcao'yu takım arkadaşları sakinleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim yaşanan gerginlik sonrası sinirlenerek futbolcularına tepki gösterdi ve "Maça dönün" dedi.

Milli arada Galatasaray, İstanbulspor'la hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma 3-3'lük berbaerlikle biterken sahaya kaptan olarak çıkan Marcao ile Alpaslan Öztürk arasında saha içinde tartışma yaşandı.

"MAÇA DÖNÜN"

Mücadelenin 11. dakikasında kalesinde golü gören Galatasaray'da kaptan Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Alpaslan Öztürk'e sert şekilde uyarılarda bulunan Marcao'yu takım arkadaşları sakinleştirirken maçı tribünden seyreden Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına tepki gösterdi. Sahadaki futbolculara "Maça dönün" diye seslenen Terim'in uyarısının ardından sarı kırmızılı futbolcular maça kaldıkları yerden devam etti.

Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

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