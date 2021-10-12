Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

Milli arada Galatasaray, İstanbulspor'la hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma 3-3'lük berbaerlikle biterken sahaya kaptan olarak çıkan Marcao ile Alpaslan Öztürk arasında saha içinde tartışma yaşandı.

"MAÇA DÖNÜN"

Mücadelenin 11. dakikasında kalesinde golü gören Galatasaray'da kaptan Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Alpaslan Öztürk'e sert şekilde uyarılarda bulunan Marcao'yu takım arkadaşları sakinleştirirken maçı tribünden seyreden Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına tepki gösterdi. Sahadaki futbolculara "Maça dönün" diye seslenen Terim'in uyarısının ardından sarı kırmızılı futbolcular maça kaldıkları yerden devam etti.

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