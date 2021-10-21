Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

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Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Fatih Terim bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu yerine Babel'e ilk 11'de şans verdi. Rus ekibiyle oynanacak karşılaşmaya Morutan yedek başlarken Barış Alper Yılmaz ilk 11'de kendine yer buldu.

Avrupa Ligi E Grubu'nda lider olan Galatasaray, Rusya'dan zirvedeki yerini sağlamlaştırarak dönmek istiyor. Sarı-kırmızılılar olası bir 3 puanda gruptan çıkma yolunda büyük bir avantajın sahibi olacak.

SACHA BOEY'UN SAKATLIĞI HENÜZ GEÇMEDİ

Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile sağ bek Sacha Boey bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak. Rus ekibinde ise Ze Luis, Anton Miranchuk ve Stanislav Magkeev'in sakatlıkları bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Muhammed.

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