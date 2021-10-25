Facianın eşiğinden dönüldü! Öfkeli Barcelona taraftarları stat çıkışında Koeman'a saldırdı
La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu ve 9. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından ise facianın eşiğinden dönüldü. Katalan taraftarlar takımın kötü gidişatından sorumlu tuttukları teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı. Hollandalı teknik direktör kalabalık içinden arabasıyla güçlükle sıyrılarak taraftarların arasından uzaklaştı.
Barcelona'da kötü gidişat durdurulamıyor. Real Madrid yenilgisiyle 9. sıraya gerileyen Katalan devinde taraftarların, teknik direktör Ronald Koeman'a sabrı tamamen tükendi.
ÖFKELİ TARAFTARLAR ARABAYA YUMRUK ATTI
Real Madrid yenilgisinin ardından Camp Nou'dan aracıyla ayrılan teknik direktör Ronald Koeman, öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Otomobilin etrafını saran bir grup taraftar aracı yumrukladı ve Hollandalı hocaya küfürler savurdu. Kalabalık içinden güçlükle sıyrılan Ronald Koeman, taraftarlar arasından uzaklaşmayı başardı.
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