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Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı

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Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçında Norveç'le berabere kalan A Milli Takım, Dünya Kupası şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu Olcan Adın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bunu da beceremedik galiba. İspanyol mu denesek? Hayır milliyetçi diye geçiniyorsunuz ya" ifadelerini kullanarak TFF'yi hedef aldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, Ülker Stadı'nda Norveç'le 1-1 berabere kaldı. A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansını mucizelere bırakmasının ardından TFF'ye sosyal medyada tepki yağdı. Bu tepkilerden birini de eski milli futbolcu Olcan Adın verdi.

"BUNU DA BECEREMEDİK GALİBA"

Maçın sona ermesinin ardından paylaşım yapan Olcan Adın, "Bunu da beceremedik galiba. İspanyol mu denesek? Hayır milliyetçi diye geçiniyorsunuz ya" ifadelerini kullandı. TFF'ye sert göndermede bulunan Adın'ın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada ses getirdi.

Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi yaptı

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