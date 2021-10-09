Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, Ülker Stadı'nda Norveç'le 1-1 berabere kaldı. A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansını mucizelere bırakmasının ardından TFF'ye sosyal medyada tepki yağdı. Bu tepkilerden birini de eski milli futbolcu Olcan Adın verdi.

"BUNU DA BECEREMEDİK GALİBA"

Maçın sona ermesinin ardından paylaşım yapan Olcan Adın, "Bunu da beceremedik galiba. İspanyol mu denesek? Hayır milliyetçi diye geçiniyorsunuz ya" ifadelerini kullandı. TFF'ye sert göndermede bulunan Adın'ın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada ses getirdi.

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