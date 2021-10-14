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Esenspor BAL'a yükselmek istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Esenspor BAL'a yükselmek istiyor

Süper Amatör Küme takımlarından Esenspor Başkanı Serdar Gökhan Esen, hedeflerinin BAL'a yükselmek olduğunu söyledi.

Süper Amatör Küme takımlarından Esenspor Başkanı Serdar Gökhan Esen, hedeflerinin BAL'a yükselmek olduğunu söyledi.

Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele verecek olan Esenspor'un Başkanı Serdar Gökhan Esen, fikstür çekimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Sezon hazırlıklarımıza başladık. Yaklaşık 1,5 aydır çalışıyoruz. Hayırlı bir sezon geçiririz. Allah sakatlık kaza bela vermez. Temenni ederim biz bu gruptan çıkıp BAL'a yürümeye çalışacağız. Eski kemik kadromuzu koruduğumuzu düşünüyorum. Üzerine daha kıymetli daha profesyonel arkadaşlarımız geldi. Bu sezon daha iddialı bir takımımız olacak inşallah" dedi.

Esenspor antrenörü Emrah Çıtak da, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz yine şampiyonluk. A ve B grubundaki takımlara başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon sakatsız kazasız belasız bir sezon geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Esenspor BAL'a yükselmek istiyor

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Haber: Esenspor BAL'a yükselmek istiyor - Haberler Spor
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