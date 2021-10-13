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SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis Teasdale

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis TeasdaleLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen SeatoSky Extreme Enduro Motosiklet yarışı plaj etabı ile başladı.

SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis Teasdale

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen SeatoSky Extreme Enduro Motosiklet yarışı plaj etabı ile başladı. İlk günün galibi Güney Afrikalı Travis Teasdale oldu.

Kemer'de 4 gün ve 4 ayrı parkurda, sıfır rakımdan başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek 12'nci SeatoSky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı bugün yapılan plaj etabı ile başladı. 33 ülkeden 355 sporcunun katıldığı SeatoSky Extreme Enduro Motosiklet yarışının, zorlu plaj etabında sporcular kayaların, traktör lastiklerinin, kum tepelerinin üzerinden geçti. Parkurda oluşturulan kayalık ve beton boruların üzerinden geçen bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışları izlemeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafirler de renkli sahnelerin ortaya çıktığı anları cep telefonları ile görüntüledi.

Plaj etabının sonunda kazanan Güney Afrikalı sporcu Travis Teasdale olurken, ikinciliği Bulgaristan'dan Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü ise Güney Afrika'dan Matt Green kazandı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve yarış organizatörü Semih Özdemir, '33 ülkeden 355 yarışçı kayıt oldu bugün yarışımıza. Sabah 09.30'da sıralama turunu yaptık ve saat 15.30'da da asıl yarışımızda en iyi 150 yarışçıyı aldık. Her şey yolunda geçti, herhangi bir kaza yaşanmadı. Güzel de seyirci vardı yarışımızda. Yarın da orman yarışımız var 45 kilometrelik. Ardından Sky etabımız var ve son olarak yine sahilden başlayıp Tahtalı Dağı'nın zirvesinde biten dağ etabıyla yarışmamızı tamamlayacağız' dedi.

Yarışlar sırasında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ise stant açarak trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.

SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis Teasdale

SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis Teasdale

SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis Teasdale

SPOR Enduro plaj etabının kazananı Travis Teasdale
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