Elazığspor Çatalcaspor maç biletleri satışta

Elazığspor Kulübü, Çatalcaspor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, maç biletleri Elazığspor Store'den satışa sunuldu.

TFF 3. Lig 1. Grubun 7. haftasında oynanacak olan Elazığspor - Çatalcaspor maçı biletleri satışa çıkartıldı. Bilet fiyatlarında yine değişikliğe gidilmedi ve 10 liradan satışa sunuldu. 13 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da Doğukent Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz aşısını olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Store'den satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumundan hem de Elazığspor Store'den satışa devam edilecek. - ELAZIĞ

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