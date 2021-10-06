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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın ikinci günüde milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın ikinci günüde milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gününde podyuma çıkan Kaan Kahriman ve Ertuğrul Seçgin, dünya ikinciliğine ulaştı.

Erkekler 61 kiloda koparmada 123 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Kaan Kahriman, silkmede 141 kilo ile 4. oldu. Kaan, toplamda ise 264 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

55 kiloda yarışan Ertuğrul Seçgin ise koparmada 98 kilo ile 4 sırayı alırken, silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazandı. Ertuğrul, toplamda 221 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

İkinci gün sonunda milliler, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. Şampiyonada dün milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın 49 kiloda Medine Bilicier ve Nurgül Yüksel podyuma çıkacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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