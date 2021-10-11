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Denizlispor milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Kondisyon seviyemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Kondisyon seviyemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz lige iyi bir giriş yapmak" dedi.

Ligde 8 maçta 7 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, evinde Balıkesirspor'la 16 Ekim Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Serhat Gülpınar, kaliteli bir takım olduklarını, bunu da artık sahaya yansıtacaklarını belirtti.Serhat Gülpınar, "Biz ligde sezon başladıktan sonra, geç kurulan bir ekibiz. Milli arayı iyi değerlendiriyoruz. Kondisyon seviyemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. İstediğimiz fizik kondisyon seviyesine gelebilmek için çok çalışıyoruz. Günde iki idman yaparak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz. Balıkesirspor maçı zor ve kritik bir karşılaşma olacak. Kazanmak ve taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz lige iyi bir giriş yapmak" dedi.


Denizlispor milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyor

Denizlispor milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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