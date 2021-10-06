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Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

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Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılmayan amatör spor kulüplerine sitem etti.

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılmayan amatör spor kulüplerine sitem etti.

Sivas'ta Amatör Spor Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce spor branşları tanıtım programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, bazı il protokol üyeleri ve sporcular katıldı. Program ilk olarak kortej yürüyüşü ile başladı. Millet Bahçesi önünde toplanan katılımcılar İnönü Bulvarı üzerinden Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Yürüyüşün son bulmasıyla Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

"Sakın gelip de bana ağlamasınlar"

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, katılım göstermeyen amatör kulüp sporcularına sitem ederek, "Sporcularımıza arkadaşlarımıza bir etkinlik yaptık. Bunu bu şekilde söyleyelim. Spor kulüpleri sakın gelip de bana ağlamasınlar. Şu eksiğimiz var bu eksiğimiz var diye ağlamasınlar. Böyle bir program yapıp da o kulüp buraya gelmiyorsa demek ki hiçbir ihtiyaçları yok. Hiçbir sıkıntıları yok. Amatör spor haftası ve bu branşların tanıtımı için farkındalık oluşturmak için geldiysek kulüp temsilcilerini de burada görmek en doğal hakkım" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından halk oyunları oynanıp sporcular tarafından Wushu, Tekvando ve Sayokan gibi spor braşlarının gösterisi yapıldı. Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular Vali Salih Ayhan tarafından ödüllendirildi. - SİVAS

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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