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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor

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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor

2009 yılında Kathryn Mayorga ile birlikte olan Cristiano Ronaldo, tecavüzle suçlanmıştı. Bu dava ile 12 yıldır uğraşan Ronaldo, rıza ile birliktelik olduğunu belirtmiş ve tecavüz iddialarını reddetmişti. Son olarak Sulh Yargıcı Daniel Albregts, Mayorga'yı iddiayı çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı. Ronaldo, aklanma yolunda sona yaklaştı.

Portekizli star Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında 12 sene sonra yeni bir gelişme yaşandı. Kathryn Mayorga'nın tecavüz iddiası, Portekizli futbolcu ve avukatları tarafından reddedilmişti.

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor

OTEL ODASI

Mayorga, o dönem Ronaldo'nun 25 yaşında olduğunu ve gece kulübünde tanıştıklarını daha sonra otel odasında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti. Ronaldo, ilişkinin karşılıklı rızaya dayanarak olduğunu belirtip tecavüz iddiasını reddetmişti.

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor

"ÇALINTI BELGE"

Sulh Yargıcı Daniel Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı Albregts'in çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı. Yargıç, Ronaldo ve avukatlarının yanında yer aldı.

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