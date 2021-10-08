Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor

Portekizli star Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında 12 sene sonra yeni bir gelişme yaşandı. Kathryn Mayorga'nın tecavüz iddiası, Portekizli futbolcu ve avukatları tarafından reddedilmişti.

OTEL ODASI

Mayorga, o dönem Ronaldo'nun 25 yaşında olduğunu ve gece kulübünde tanıştıklarını daha sonra otel odasında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti. Ronaldo, ilişkinin karşılıklı rızaya dayanarak olduğunu belirtip tecavüz iddiasını reddetmişti.

"ÇALINTI BELGE"

Sulh Yargıcı Daniel Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı Albregts'in çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı. Yargıç, Ronaldo ve avukatlarının yanında yer aldı.

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