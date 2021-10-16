Cristiano Ronaldo'dan hocasına olay uyarı: Burada patron benim
Sezon başında Mnachester United'a geri dönen Portekizli star Cristiano Ronaldo, yedek kalmaktan ve oyundan erken alınmaktan dolayı rahatsız. Ronaldo, Solskjaer'e bu konuda uyarıda bulundu. İngiliz basınında tecrübeli futbolcunun, "Maçları kaldırabilecek durumdayım. Oynayamayacak durumda olduğumda sana zaten söylerim. Ben buraya kazanmak için geldim. Saha içinde patron benim" dediği belirtildi.
Manchester United'da huzursuzluk var. Cristiano Ronaldo, kendisini ekonomik kullanmaya çalışan Teknik Direktör Solskjaer'e sert çıktı. Portekizli star, kenarda beklemeyi ve oyundan erken alınmayı kabullenmedi.
"KAZANMAK İÇİN GELDİM"
İngiliz basınında çıkan haberler de Ronaldo'nun Solskjaer'i uyardığı yazıldı. The Sun'da Ronaldo'nun, "Maçları kaldırabilecek durumdayım. Oynayamayacak durumda olduğumda sana zaten söylerim. Ben buraya kazanmak için geldim. Saha içinde patron benim" dediği belirtildi.
ŞEHİR ARKASINDA
Manchester United taraftarları ve kulübün efsaneleri, Ronaldo'nun sürekli sahada olması gerektiğini savunuyor. United'ın en büyük efsanesi Sir Alex Ferguson, "Ronaldo burada oldukça sürekli oynamalı. O kenarda tutulmayacak kadar tehlikeli bir silah" demişti.