Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.
Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda daha atak oynayan Çarşambaspor, 81. dakikada Muhammed'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Çarşambaspor, 6 hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.