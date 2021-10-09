Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Spor
Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda daha atak oynayan Çarşambaspor, 81. dakikada Muhammed'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk galibiyetini alan Çarşambaspor, 6 hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.

Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi

Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi

AA / Yaşar Karaman - Spor Haberleri
İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor

 Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Burak Sergen Kate Middleton
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Güzel Sözler Cengiz Ergün Hakan Binbaşgil Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çarşambaspor, sahasında Hacettepespor'u 1-0 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 22:05:14. #1.13#