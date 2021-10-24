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Caner Erkin durulmuyor! Tepkileri maça damga vurdu

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1-1 biten Karagümrük-Hatayspor karşılaşmasına Caner Erkin'in tepkileri damga vurdu. 63'te oyundan alındığını gören tecrübeli sol bek, isyan ederek kenara geldi. Caner, kenarda hocası Farioli'yle tartıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ve Hatayspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana rekabetin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşmaya Caner Erkin'in tepkileri damga vurdu. Tecrübeli sol bek, 63'te oyundan alınınca kenara isyan etti.

Caner Erkin durulmuyor! Tepkileriyle maça damga vurdu

YİNE HOCAYLA ATIŞTI

63. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, kenarda teknik direktör Farioli'ye kısa süreli bir tartışma yaşadı. Daha önce bu tarz olaylardan dolayı pek çok kez kulüplerinde ceza alan Caner'e bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Caner Erkin durulmuyor! Tepkileri maça damga vurdu
Haberler.com - Spor Haberleri
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