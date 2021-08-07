Spor camiasından kadın milli boksörlere tebrik
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Spor camiasından kadın milli boksörlere tebrik

Spor camiasından kadın milli boksörlere tebrik
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig kulüpleri ve spor federasyonları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Süper Lig kulüpleri ve spor federasyonları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize bir altın madalya daha kazandıran boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu kutluyorum. Orman yangınları nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde bize büyük bir mutluluk verdiniz, gurur duyuyoruz." görüşlerine yer verdi.

Şampiyon boksör Sürmeneli'nin kulübü Trabzonspor da, iki sporcu için "Omuzların üzerinde göklere yükseldiniz" ifadesini kullanırken, gümüş madalya elde eden Çakıroğlu'nun kulübü Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında, "Sizinle gurur duyuyoruz, tarih yazdınız" paylaşımı yapıldı.

Galatasaray'ın Twitter hesabında milli sporcular için "El ele tarih yazdınız, sizinle gurur duyuyoruz." ifadesine yer verilirken Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından iki sporcu ayrı ayrı tebrik edildi.

Birçok Süper Lig ekibi ile spor federasyonları milli boksörler için tebrik mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
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