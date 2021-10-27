Bursaspor Kulübü: "Artık yeter!" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor Kulübü: "Artık yeter!"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursaspor Kulübü:

- Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından, 25 yaşında erkek arkadaşı tarafından katledilen Şebnem Şirin için sessiz kalmadı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - - Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından, 25 yaşında erkek arkadaşı tarafından katledilen Şebnem Şirin için sessiz kalmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Denizli'de yaşanan vahşete sessiz kalmadı. Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi, ülkede de büyük tepkilere neden olmuştu. Bu korkunç duruma Bursaspor Kulübü de kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: "Artık yeter! Biz artık 'yeter!' demekten utanıyoruz!"

(Barış Yalım/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
37 yaşındaki avukat evinde başı vurulmuş halde bulundu

37 yaşındaki avukat evinde başı vurulmuş halde bulundu

 Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı

Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı

 Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title