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Bucaspor 1928 nefes aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 nefes aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulan Bucaspor 1928, ilk iç saha galibiyetini alarak taraftarının yüzünü güldürdü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulan Bucaspor 1928, ilk iç saha galibiyetini alarak taraftarının yüzünü güldürdü. Başkent ekibi karşısında 84'üncü dakikada kalesinde gol gördükten sonra 88'inci dakikada Recep, 90+2'nci dakikada ise Tunç Murat'ın golleriyle zafere uzanan sarı-lacivertliler, ikinci kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı.

İzmir ekibi daha önce ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Uşakspor deplasmanında ikinci yarıda önce Tunç Murat'a eşitliği sağlayıp, sonra 90+4'üncü dakikada Mustafa Hüseyin'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Taraftarların hem maçtan önce tesislere pankart asarak hem de müsabakada tribünde slogan atarak istifaya davet ettiği teknik direktör Tolga Doğantez, takımın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.


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