Brezilya'da futbolcu terörü! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı - Haberler Spor
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Brezilya'da futbolcu terörü! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı

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Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani-Sao Paulo RS maçında kan donduran bir olay yaşandı. Konuk ekibin futbolcusu William Riberio kendisine sarı kart gösteren maçın hakemi Rodrigo Crivellaro'nun kafasını tekmeledi. Yaşananların ardından futbolcu karakola götürülürken, hakem de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'da yaşanan futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu. 2. ligde oynanan Guarani- Sao Paulo RS maçında konuk ekibin futbolcusu, hakemin kafasını tekmeleyerek hastanelik etti.

HAKEM AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani-Sao Paulo maçında skandal anlar yaşandı. Konuk ekibin futbolcusu William Riberio kendisine sarı kart veren hakem Rodrigo Crivellaro'nun kafasına tekme attı. Yaşananların ardından William Riberio karakola götürülürken, Sao Paulo RS Kulübü de oyuncuyla sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Hakem Crivellaro ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'da futbolcu terörü! Maç oynanırken hakemin kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı

Brezilya'da futbolcu terörü! Maç oynanırken hakemin kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı

Brezilya'da futbolcu terörü! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
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Yorumlar (1)
Fakır:resmen öldürmeye teşebbüs etmiş hayvan
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Haber: Brezilya'da futbolcu terörü! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı - Haberler Spor
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