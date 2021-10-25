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Bodrumspor'da Taşdemir dönemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor'da Taşdemir dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Bodrumspor'da Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmet Taşdemir getirildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Bodrumspor'da Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmet Taşdemir getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve ekibi ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekomspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Amed Sportif, Körfez FK, Ankaragücü, Başkent Gözgözler Akademi, Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor, Ankaraspor ve Çorum FK kulüplerinde görev yaptı. Taşdemir, 2016-17'de Ankaragücü ile 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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