Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

ANKARA (AA) - Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

"Goldplay" isimli atıyla baraj parkurunu 39.6 saniyede tamamlayan İstanbul Atlı Spor Kulübünden Uğur Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupada Ferdi 34 Spor Kulübünden Özgür Özkan, "Champs Son" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Kemer Country Atlı Spor Kulübünden Sencer Can, "Chacco Fly Bb" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Uğur Yılmaz'a birincilik kupasını, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Ankara Atlıspor Kulübü Başkan Vekili Batuhan Özdemir birlikte takdim etti.

Ankara Atlıspor Kulüp Müdürü Ayşegül Bilgin, yarışlara bu sene 24 kulüpten 200 atın katıldığını belirterek, "Yarışlarda çok sayıda profesyonel binici yer aldı. İki gün süren yarışlarımızda yaklaşık 2 bin misafir ağırladık. Sorunsuz, güzel bir organizasyon oldu. Organizasyona katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek İdo Tatlıses Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 18:29:55. #1.12#