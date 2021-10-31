Beşiktaş'tan olay paylaşım! G.Saray'ın golü sonrası görüntülerle adalet çağrısı yaptılar

Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2 golle geçerken, sarı-kırmızılıların ilk yarının son saniyelerinde Morutan'la bulduğu gol büyük ses getirdi.

"ADALET HERKESE LAZIM"

Beşiktaş'ın Hatay maçında iptal edilen golünde rakip kalecinin görüşünü kapatan bir siyah-beyazlı futbolcu olması gerekçesiyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirilmişti. Beşiktaş, Galatasaray'ın attığı golde Nelsson'un kalecinin görüşünü kapattığını örnek göstererek tepki dolu bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet herkese lazım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet