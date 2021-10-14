Beşiktaş'ta sürpriz Pjanic kararı! Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ın Başakşehir maç kadrosunda N'Sakala, N'Koudou, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Miralem Pjanic yer almadı. Koronavirüsü atlatan Montero, Atiba, Larin, Ghezzal ve Welinton kadroya dahil edildi.

RİSK ALMAYACAK

Sergen Yalçın, Başakşehir maçında Pjanic'i riske etmeyecek. Boşnak yıldız, sakatlıktan yeni çıktı ve yüksek tempoyu hemen kaldırabilecek durumda değil. Sporting Lizbon maçına yetiştirilmesi için çalışma yapılıyor.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira

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