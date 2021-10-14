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Beşiktaş'ta sürpriz Pjanic kararı! Başakşehir maçında yok

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Kara Kartal'ın süper yıldızı Miralem Pjanic, Başakşehir maçında forma giymeyecek. Sakatlığını atlatan Pjanic'in, Başakşehir maçında oynaması riskli bulundu. Pjanic'in, 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir maç kadrosunda N'Sakala, N'Koudou, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Miralem Pjanic yer almadı. Koronavirüsü atlatan Montero, Atiba, Larin, Ghezzal ve Welinton kadroya dahil edildi.

RİSK ALMAYACAK

Sergen Yalçın, Başakşehir maçında Pjanic'i riske etmeyecek. Boşnak yıldız, sakatlıktan yeni çıktı ve yüksek tempoyu hemen kaldırabilecek durumda değil. Sporting Lizbon maçına yetiştirilmesi için çalışma yapılıyor.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira

Beşiktaş'ta sürpriz Pjanic kararı! Başakşehir maçında yok
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