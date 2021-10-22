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Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da bir bölümünü izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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