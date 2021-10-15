Başakşehir'den Beşiktaş'a olay gönderme! Stadyumda bangır bangır Serdar Ortaç çaldı
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Fatih Terim Stadyumu'nda Serdar Ortaç'ın kendileri için söylediği Şampiyon isimli marşı çalarak siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Ünlü popçunun, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından siyah-beyazlılara yönelik sözleri tepki çekmişti.
Beşiktaş milli ara dönüşü Başakşehir deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı hafta zirve yolunda önemli bir fırsatı tepen siyah-beyazlılara, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından Serdar Ortaç'lı gönderme yapıldı.
SERDAR ORTAÇ'IN BAŞAKŞEHİR İÇİN SÖYLEDİĞİ MARŞ ÇALINDI
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından siyah-beyazlılara yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan Serdar Ortaç daha sonra özür dilemişti. Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 devirdiği maçın ardından Fatih Terim Stadyumu'nun hoparlörlerinden ünlü popçunun kendileri için yazdığı Şampiyon isimli marşı çalarak siyah-beyazlılara göndermede bulundu.
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