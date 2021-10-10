Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti - Haberler Spor
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Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

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Meydan okumaların ve küfürleşmenin sonunda Fury, nakavtla kazandı. Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Fury, "Wilder hasta ruhlu biri ve onu sevmiyorum. Çok kolay yeneceğim" demişti. Wilder, Fury'yi hileyle suçlamıştı. İki sporcu da maçın ardından birbirlerini öven açıklamalar yaptı. İki usta dövüşçü Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın rekabeti, tarihin en büyük çekişmelerinden biri olarak görülüyor.

Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı ile ABD'li Deontay Wilder, Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, 35 yaşındaki Wilder'ı 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.

Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

Korakor geçen raundlarda Wilder, Fury'yi yere düşürdü. Fury'nin kaybedeceği sanıldı ama İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder'ın nakavt etti ve maçı aldı.

Deontay Wilder, önlem amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Wilder, "Elimden geleni yaptım ama yetmedi. Fury güçlü bir adam ve birkaç iyi yumruk çıkardı. Üçlemeye baktığımızda tarihteki en iyiler arasında yer alacağız" diye konuştu. Fury de, "O benim üst seviyeye çıkmamı sağladı. Harika bir dövüştü. Ama dünyanın en iyisi benim, o ise ikinci" dedi.

Dünya basınında kaybeden Wilder için de inanılmaz başlıklar atıldı. Fury'nin yumruklarıyla başka bir boksörün yaşam destek ünitesine bağlanabileceği yorumları yapıldı.

Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
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