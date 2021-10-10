Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı ile ABD'li Deontay Wilder, Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, 35 yaşındaki Wilder'ı 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.

YERE DÜŞTÜ AMA PES ETMEDİ

Korakor geçen raundlarda Wilder, Fury'yi yere düşürdü. Fury'nin kaybedeceği sanıldı ama İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder'ın nakavt etti ve maçı aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Deontay Wilder, önlem amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Wilder, "Elimden geleni yaptım ama yetmedi. Fury güçlü bir adam ve birkaç iyi yumruk çıkardı. Üçlemeye baktığımızda tarihteki en iyiler arasında yer alacağız" diye konuştu. Fury de, "O benim üst seviyeye çıkmamı sağladı. Harika bir dövüştü. Ama dünyanın en iyisi benim, o ise ikinci" dedi.

"YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNDE KALIRDI"

Dünya basınında kaybeden Wilder için de inanılmaz başlıklar atıldı. Fury'nin yumruklarıyla başka bir boksörün yaşam destek ünitesine bağlanabileceği yorumları yapıldı.

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