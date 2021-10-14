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Belediye Başkanı Bilgin'den lider takıma baklava dopingi

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Belediye Başkanı Bilgin'den lider takıma baklava dopingi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor yönetimi ve futbolcularını antrenman öncesi ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

SİVAS (İHA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor yönetimi ve futbolcularını antrenman öncesi ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor 8. hafta maçında sahasında Bodrumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Kulübün Onursal Başkanı Hilmi Bilgin, liderlik koltuğunda oturan Sivas Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen ziyarete Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Duman, Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, yönetim kurulu üyesi Davut Aşık, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

"Başarılar diliyorum"

Kulüp Başkanı Hakan Genç'ten takım hakkında bilgiler alan Bilgin, teknik heyet ve oyunculara hafta sonu oynanacak olan Bodrumspor maçı öncesi başarılar diledi. 2. Lig'de Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Bilgin, "Bu sene takımımız maşallah çok iyi gidiyor. Bunlar futbolcular, teknik heyet ve yönetimin başarısı. Herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hafta sonu oynanacak olan Bodrumspor maçı için de başarılar diliyorum. Siz değerli futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Takım kaptanı Ozan Kılıçoğlu ile de bir süre sohbet eden Başkan Bilgin, ligde 9 haftadır yenilmedikleri için futbolcuları ve yönetime tebriklerini iletti. - SİVAS

Belediye Başkanı Bilgin'den lider takıma baklava dopingi

Belediye Başkanı Bilgin'den lider takıma baklava dopingi

Belediye Başkanı Bilgin'den lider takıma baklava dopingi

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