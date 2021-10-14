Bayern Münih'in 80 milyon euroluk 'dayakçı' starı Hernandez hapse girecek! İtirazı reddedildi

Bayern Münih'in 2019'da 80 milyon euroya transfer ettiği Fransız savunmacı Lucas Hernandez, hapis cezasından kurtulamadı. Fransız futbolcunun eşi Osa Lorente ile sokakta kavga etmesinden dolayı her ikisi hakkında da suç duyurusu yapılmıştı. Hernandez'e bu olaydan sonra 6 ay uzaklaştırma verilmişti.

MAHKEME REDDETTİ

İspanyol mahkemesinin, 2019 aralık ayında Hernandez hakkında 6 ay hapis cezası verdiği ve futbolcunun yaptığı itirazın, geçmişte benzer bir olaydan (kadına yönelik şiddet) hüküm giymesinden dolayı reddedildiği ifade edildi.

Hernandez'in istediği bir cezaevine gönüllü olarak girişinin belirlenmesi için 19 Ekim'de mahkemeye çağırıldığı açıklandı. Fransız defans oyuncusunun ne kadar süre hapis kalması gerektiği netlik kazanmazken, Hernandez'in avukatlarının karara itiraz için üst mahkemeye başvurdukları bilgisi paylaşıldı.

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