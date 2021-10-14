Bayern Münih'in 80 milyon euroluk 'dayakçı' starı Hernandez hapse girecek! İtirazı reddedildi
İspanya'nın başkenti Madrid'deki 32 nolu ceza mahkemesi tarafından Bayern Münih'te forma giyen Lucas Hernández'e "Toplum içinde aile içi şiddet" suçundan hapis cezası verildi. 2019'da 6 ay hapi cezası verilen futbolcunun yaptığı itirazın, geçmişte kadına yönelik şiddet suçundan hüküm giymesinden dolayı reddedildiği ifade edildi. 80 milyon euroluk Hernandez, istediği bir cezaevine girecek.
Bayern Münih'in 2019'da 80 milyon euroya transfer ettiği Fransız savunmacı Lucas Hernandez, hapis cezasından kurtulamadı. Fransız futbolcunun eşi Osa Lorente ile sokakta kavga etmesinden dolayı her ikisi hakkında da suç duyurusu yapılmıştı. Hernandez'e bu olaydan sonra 6 ay uzaklaştırma verilmişti.
MAHKEME REDDETTİ
İspanyol mahkemesinin, 2019 aralık ayında Hernandez hakkında 6 ay hapis cezası verdiği ve futbolcunun yaptığı itirazın, geçmişte benzer bir olaydan (kadına yönelik şiddet) hüküm giymesinden dolayı reddedildiği ifade edildi.
Hernandez'in istediği bir cezaevine gönüllü olarak girişinin belirlenmesi için 19 Ekim'de mahkemeye çağırıldığı açıklandı. Fransız defans oyuncusunun ne kadar süre hapis kalması gerektiği netlik kazanmazken, Hernandez'in avukatlarının karara itiraz için üst mahkemeye başvurdukları bilgisi paylaşıldı.