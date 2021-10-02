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Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 yıl önce Alanya'da triatlonun başlamasına öncülük eden isimlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 yıl önce Alanya'da triatlonun başlamasına öncülük eden isimlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe dönemin Alanya Kaymakamı Lütfi Yiğenoğlu, Dönemin Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan, Alanya Eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, triatlonu Alanya'ya kazandıran isim olan Tunç Müstecaplıoğlu ve triatlona öncülük eden isimler katıldı. Yemeğin ardından triatlonun Alanya'ya kazandırılmasında emeği geçen isimlere teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "31 yıl önce triatlonun Alanya'ya kazandırılması için kollarını sıvayan sizlerden aldığımız emaneti daha iyi yerlere taşıma adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bizden sonraki nesillere bırakmak için çalışıyoruz. Sizlerin yıllar önce ortaya koyduğunuz emeğe çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl Pandemi nedeniyle yarışları gerçekleştirememiştik. Alanya Belediyesi olarak her yıl 60'ın üzerinde ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyorduk ancak küresel salgın nedeniyle birçoğunu yapamadık. Triatlonun Alanya ile özdeşleşmesi nedeniyle Federasyonumuz ve bakanlığımız ile birlikte bu yıl gerçekleştirdik, bu bizim için bir emanetti, sorumluluktu, bizde bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Başta Dünya ve Türkiye Triatlon Federasyonlarımız, Bakanlığımız olmak üzere bu işe fikirleri ve destekleri ile öncülük eden isimler çok teşekkür ederim. Bizler bugün çok şanslıyız her türlü iletişim olanaklarını kullanabiliyoruz ama sizler zor şartlarda bunu gerçekleştirdiniz emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuklar anılarını paylaştı

30. Alanya Triatlonu anısına düzenlenen yemekte katılımcılar 1. Alanya Triatlonu hazırlığı ve yarışlarına ilişkin anılarını paylaştı, yemekte nostalji gecesi yaşandı. Yemeğin ardından Alanya Belediye Başkanı Yücel konuklarına 30. yıl anısına hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti. Program hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ANTALYA

Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı

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Haber: Başkan Yücel triatlona öncülük eden isimleri akşam yemeğinde ağırladı - Haberler Spor
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