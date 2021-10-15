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Başkan Işıksu: "Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Işıksu:

Spora ve sporcuya verdikleri değeri hayata geçirdikleri spor sahalarıyla gösterdiklerini açıklayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz.

Spora ve sporcuya verdikleri değeri hayata geçirdikleri spor sahalarıyla gösterdiklerini açıklayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz. 2019-2020 yıllarında 17 mahallemize 17 spor sahası kazandırdık, 2021 yılı içerisinde ise 14 mahallemize 14 spor sahası yapımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yapımı tamamlanan spor sahalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Işıksu, "Özellikle gençlerimizin vakitlerini değerlendirebileceği, spora vakit ayırabilecekleri alanları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2019 yılında 10 mahallemizde, 2020 yılında ise 7 mahallemizle birlikte toplamda 17 spor sahası çalışmamızı tamamladık. Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz" diye konuştu.

2021 yılı içinde Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden spor sahalarının olduğunu vurgulayan Işıksu, "Her geçen yıl hedeflerimizi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımızın takdirini kazanan çalışmalarımızı istikrarlı ve artırarak hayata geçiriyoruz. Spor sahalarıyla ilgili hemşehrilerimizde oluşan memnuniyet neticesinde 2021 yılında 14 spor sahası yapmaya karar verdik. Bunların bir kısmı tamamlanırken, çeşitli bölgelerde de yapımı devam eden sahalarımız var. Adapazarı'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah çalışmalarımıza aşkla ve şevkle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Işıksu: Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz

Başkan Işıksu: Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz

Başkan Işıksu: Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz

Başkan Işıksu: Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz

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Haber: Başkan Işıksu: 'Sporla ve sağlıklı büyüyen nesiller en büyük arzumuz' - Haberler Spor
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