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Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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