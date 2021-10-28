Barcelona taraftarının rüyası gerçek oldu! Efsane futbolcu, hoca olarak takıma dönüyor

Barcelona'da durdurulamayan kötü gidişatın ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildi. Katalan devi, Hollandalı hocanın ardından takımın başına efsane futbolcusu Xavi Hernandez'i getirmeye hazırlanıyor.

1 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Sporx'in İspanyol basınından aktardığına göre; Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek aday Xavi. İspanyol hocayla ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi. Barcelona ile anlaşma sağladığını duyurulurken, 1 milyon euroluk fesih maddesi olan Xavi'nin, Al Sadd ile ayrılık görüşmelerine başladığının altı çizildi.

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