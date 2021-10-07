Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz: 'Tüm şehirden destek bekliyoruz' - Haberler Spor
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Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz: "Tüm şehirden destek bekliyoruz"

AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz:

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un başkanı Özgür Yılmaz, kulübün borcunu 88 milyon 200 bin liradan 60 milyon lira seviyesine indirdiklerini belirtip, kendilerine destek olunmasını istedi.

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un başkanı Özgür Yılmaz, kulübün borcunu 88 milyon 200 bin liradan 60 milyon lira seviyesine indirdiklerini belirtip, kendilerine destek olunmasını istedi.

Yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve çalışanlarla birlikte kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) 37 dosyadan 11'ini tamamen kapattıklarını ifade etti.

Devre arasında transfer yasağını kaldırmak istediklerini dile getiren Yılmaz, kulübün 88 milyon 200 bin lira olan borcunu 60 milyon lira civarına düşürdüklerini anlattı.

Yılmaz, takımı ligde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kulüpte çalışan 40 personelin giderini karşıladı. Belediyeye ait açık otoparkın işletmesi de kulübümüze verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu konuda bize söz verdi." diye konuştu.

Takımda iyi bir birliktelik oluştuğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada kendimiz birlik olduk ama şehir anlamında birlik olamadık. Çalışanından futbolcusuna, teknik heyetine kadar birlik beraberlik var. Herkeste bir mücadele var ama bu mücadeleyi gören bir şehir yok. Tüm şehirden destek bekliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı yönetim olarak başardık. Dışarıdan bir destek alamadık, görmedik. Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz."

Kamak: "Gayet sağlıklı bir ortamdayız"

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, milli arayı iyi değerlendirip Denizlispor maçına hazır çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ligde bulundukları konumdan kurtulmak istediklerini ifade eden Kamak, "Tüm samimiyetimle söylüyorum, geldiğim gündem beri futbolcular arasında kulüpten bir alacak, para mevzusu konuşulmadı. Gayet sağlıklı bir ortamdayız. Güzel bir ortamda, saygı ve sevgi çerçevesinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben bundan sonra da sahanın içerisine maddi konuların girmeyeceğini biliyorum. Onlara güveniyorum. Onların da bize güveneceği ortamı sağladığımızda, Balıkesirspor'un öncelikle bulunduğu konumdan çıkıp, çok rahatlıkla kümede kalacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz: Tüm şehirden destek bekliyoruz

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz: Tüm şehirden destek bekliyoruz

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz: Tüm şehirden destek bekliyoruz

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri
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Haber: Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz: 'Tüm şehirden destek bekliyoruz' - Haberler Spor
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