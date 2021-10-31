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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemal AlpayBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Eren Tozlu (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Eren Tozlu (Dk. 79 Oltan Karakullukçu), Malle (Dk. 78 Emircan Altıntaş), Olanare (Dk. 65 Estrela)

Balıkesirspor : Atilla Özmen, Bezjak, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore (Dk. 71 Cemal Kızılateş), Nwanko (Dk. 85 Alperen Erdinç), Otoo (Dk. 52 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk.52 Erdem Gökçe), İbrahim Halil Çolak, Abdulkadir Özgen

Goller: Dk. 23 Malle, Dk. 41 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Abdulkadir Özgen, Dk. 29 Nwanko, (Balıkesirspor), Dk. 35 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Devre arasında elektriklerin gitmesi nedeniyle ikinci yarı yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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