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Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı

Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kişisel twitter hesabından eski Fenerbahçeli Alex ile eski Galatasaraylı Hagi'nin bulunduğu bir anket yayınladı. Takipçilerin büyük ilgi gösterdiği ankette Alex, yüzde 47,3 oy alırken, katılanların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

11.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:06

Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kişisel twitter hesabından eski Fenerbahçeli Alex ile eski Galatasaraylı Hagi'nin bulunduğu bir anket yayınladı.

Kasapoğlu'nun "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi. Hagi mi Alex mi?" notuyla paylaştığı anket takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

ALEX, KIL PAYIYLA BİRİNCİ OLDU

Eski Fenerbahçeli Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti. Takipçilerin yüzde 6,2'si de "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı

10 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Ayrıca, 462,335 oyun kullanıldığı anket, 10 binin üzerinde beğeni aldı.

Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
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