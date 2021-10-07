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Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Mustafa İnan, 25 metre rapid tabanca kategorisinde sıralama müsabakasını 22. sırada tamamladı.

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Mustafa İnan, 25 metre rapid tabanca kategorisinde sıralama müsabakasını 22. sırada tamamladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mustafa, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyonda 25 metre rapid tabanca genç erkekler kategorisinde mücadele etti.

Ay-yıldızlı sporcu Mustafa İnan, 538 puanla sıralama müsabakasını 22. sırada bitirdi.

Türkiye'nin 17 sporcuyla yer aldığı organizasyon, 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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